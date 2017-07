¿encontraste un error? avísanos

La defensa de Meza a Guede tras críticas de González: "No me parece para nada que sea así"



Publicado por Jeser Lara

El defensor de Colo Colo, Fernando Meza, no quedó al margen de las declaraciones del ex volante albo Mark González, quien calificó de “mala persona y bipolar” al técnico Pablo Guede.

A juicio del jugador, le sorprendieron las palabras en contra del entrenador: “Quizás no lo conocieron mucho, yo lo conozco un poco más y no me parece para nada que sea así”, señaló en el estadio Monumental.

Además, descartó que Guede sea una mala persona y alabó su trabajo: “Para mí es el mejor técnico que tuve, me enseñó mucho, me hizo crecer en mi carrera, me hizo ver el fútbol diferente, incluso me hizo agarrar la pasión por querer ser técnico”, agregó Meza al describir el trabajo de Guede como entrenador.

Meza asoma entre los titulares para el partido de este domingo ante Deportes Antofagasta, cotejo que se disputará a las 18:00 horas en el estadio Monumental.

Colo Colo tendrá su último entrenamiento este sábado de cara al debut en el Torneo de Transición y luego quedarán concentrados para enfrentar a los nortinos.

