¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Valdivia reveló la dieta que lo tiene en óptimas condiciones: eliminó alcohol y lactosa



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia reveló la dieta que hoy practica para mejorar su condición física y evitar las lesiones, la cual se basa en la eliminación del gluten, la lactosa y el alcohol en su alimentación.

Valdivia explicó las razones de dicha opción detallando que “empecé en Brasil cuando estaba en Palmeiras el tema de la dieta sin gluten y sin lactosa y la verdad es que empecé a sentirme muy bien. Estuve ocho meses seguidos bajo esa dieta sumado al no consumo de alcohol, en el cual pase a sentirme muy bien y a lesionarme menos. Es una dieta bastante complicada porque son muy pocos los productos que en ese entonces uno podía encontrar pero yo, sin ser celiaco, decidí hacerlo porque me siento muy bien y por el tema de las lesiones”.

Respecto al no consumo de alcohol el futbolista aseguró que “decidí, por lo que estaba viviendo en Brasil, dejar aunque fuera una copa de vino en la cena, cero, y de hecho perdí mucho peso, mucha grasa, gordura. No fue un sacrificio, fue una felicidad tremenda el dejar de tomar alcohol, me parece que es una de las mejores decisiones que he tomado a lo largo de mi carrera”.

Valdivia profundizó aun más en este tema, haciendo hincapié en que “tengo una familia bien constituida, mis hijos estan grandes, entonces son otras las responsabilidades que uno tiene hoy. En el tema imagen yo regalé mucho, en su momento mi imagen estuvo muy pisoteada, a veces con razón y a veces sin razón. Me pasó en la Copa América 2015, a mi se me involucró también en lo de Arturo (Vidal), entonces cualquier cosa que pase me involucran de una porque yo sé, es fácil, cometí errores que ayudan a que la primera cabeza sea yo”.

Consultado si el hecho de haber ido a los Emiratos Arabes fue la antesala para volver hoy a Colo Colo y, de paso, retornar a la seleccion el ‘Mago’ fue claro: “no tiene relación. Me hubiese encantado poder haber ido a la Copa América que se jugó en Estados Unidos y la Copa Confederaciones. Si yo lo hubiese planificado de esa manera, la planificación me salió mal te podría deci, porque para mi la Copa Confederaciones se juega una vez en la vida, esperemos que no y que Chile vuelva a ganar una Copa América, pero me hubiese encantado poder haber ido·.

Finalmente el mediocampista ‘albo’ tuvo palabras para la decision del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que debe conocerse en los próximos días en relación a los puntos perdidos que reclama Bolivia por el caso Nelson Cabrera, afirmando que “si tu le sumas los puntos que hoy tiene Chile, independiente si le quitan o no esos dos puntos, con esta selección todo puede pasar. Si a Chile le llegan a quitar o no los puntos, nosotros, los jugadores, poco y nada podemos hacer. La FIFA ya dio una resolución definitiva y lo que se dice es que el TAS le va a devolver esos puntos a Bolivia, pero me encantaría que no le quitaran esos puntos a Chile. No me extrañaría que Chile cuando tenga que jugar los últimos cuatro partidos los gane asi que no hay que preocuparse tanto”.

Tendencias Ahora