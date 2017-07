¿encontraste un error? avísanos

Mosa confirmó renovación ’eterna’ a Paredes: "Que siga hasta cuando él lo defina"



Publicado por Pablo Velozo

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, ratificó la renovación del delantero Esteban Paredes hasta que finalice su carrera en Colo Colo, en la cena de celebración por el título de la Supercopa.

“Paredes se va a quedar aquí, yo conversé hace tres días atrás cuando estaban insistiendo demasiado con la noticia de Peñarol. Él y yo tenemos un compromiso que se va a quedar en Colo Colo, así que darle tranquilidad a los hinchas colocolinos que Esteban Paredes lo vamos a tener hasta los últimos días que pueda jugar. Lo vamos a tener en Colo Colo, no lo va hacer en otra parte”, comenzó diciendo el timonel ‘albo’.

Consultado respecto a la duración del contrato, Mosa especificó que “da lo mismo el tiempo, lo que él defina, que está en condiciones, ya que el no quiere un contrato para que salga en muletas del estadio, él quiere retirarse bien y ver otras posibilidades que le pueda abrir el club para otro tipo de instancias de trabajo”.

Respecto a la firma del vínculo entre el jugador y el club, el mandamás del ‘Cacique’ sostuvo que “desde el año 2013 cuando yo gestioné la llegada de Paredes lo hicimos a través de teléfono, cuando lo llamé a Querétaro, hablamos todos los días y no firmó ningún papel para venirse y cada vez que hemos hecho una renovación nos hemos dado la mano y no hemos necesitado un papel para después llevarlo a cabo. Hay una confianza absoluta tanto en él como en mí que los acuerdos a los que hemos llegado se han cumplido siempre”.

Además, Mosa se encargó de disipar dudas respecto a una posible partida del técnico Pablo Guede. “Había mucha especulación, más allá de lo que sucediera en el partido, Pablo iba a continuar y tenía que terminar el campeonato que nos pusimos como meta ganar y poder instalarnos en la Copa Libertadores. Yo estoy contento por él porque es un tipo de trabajo y cuando está concentrado en sus cosas realmente obtiene diferencias con respecto a los otros equipos. Jamás renunció en La Serena”.

En relación a si el volante Pedro Morales podría reincorporarse al equipo el directivo fue claro: “No hay posibilidades, yo diría que incorporaciones no vamos a tener ninguna más y en desvinculaciones tenemos una propuesta de Argentina por Octavio Rivero que no creo que la comisión de fútbol la apruebe en las condiciones que llegó, porque no tenemos buenas experiencias con Argentina. Nos gustaría que nos paguen al contado antes, así que no sé si se va a dar eso por lo que es probable que no parta”.

Sobre lo mismo Mosa agregó que “todavía San Lorenzo de Almagro nos debe 750 mil dólares por Paulo Díaz. Le hemos ganado en el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) y en todas las instancias posibles y ahora se hizo un embargo a las platas de la Conmebol, lo cual nosotros notificamos a través de la ANFP y ésta, a su vez, notificó a través de la AFA, así que esperamos dentro del año tener el pago, pero la experiencia con Lorenzo no fue mala, fue pésima”.

Finalmente consultado por la posibilidad de remplazar al ex gerente deportivo, Oscar Meneses, el directivo detalló que “lo más probable es que nosotros por un tiempo indeterminado, ya lo conversaremos en la comisión de fútbol y en el directorio,y hoy estando cerradas las incorporaciones y ya partiendo el torneo y no teniendo grandes trabajos que desarrollar en contrataciones, yo creo que vamos a esperar, tomarnos esto con calma, buscar a la persona ideal que reúna todas las condiciones para hacerse cargo de una labor tan importante como esa”.

