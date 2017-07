¿encontraste un error? avísanos

Jorge Valdivia tras "Noche Alba": "Ya pasó lo de mentira, ahora comienza lo de verdad"



Publicado por Jeser Lara

Muy satisfecho finalizó anoche el volante Jorge Valdivia en su reestreno con la camiseta de Colo Colo, tras el triunfo por 1-0 sobre Huachipato en la ‘Noche Alba’ disputada en el estadio Monumental.

“No puedo realizar un análisis tan profundo pero lo que si puedo decir es que ya paso la ansiedad, ya paso lo de mentira y ahora empieza lo de verdad. Feliz de volver a mi casa, a Colo Colo, y de la gente que vino a apoyarnos, agradecido por eso y el sábado tenemos una final (por Copa Chile). Contento por haber jugado pero consciente que hay que mejorar mucho”, comenzó diciendo el mediocampista finalizado el partido.

Respecto a su condición física, tras el cotejo el ‘mago’ explicó que “venimos todos de una pretemporada, corrimos mucho y estoy feliz de haber corrido mucho, ahora hay que jugar, que son cosas diferentes. Lo que me falta ahora es jugar, pero no hay mucho tiempo para dosificar, por tanto ahora a descansar porque el sábado quiero jugar”.

Consultado por si tuvo recuerdos de su anterior paso por el elenco albo, Valdivia explicó que “si empezamos a remarcar el pasado no avanzamos, lo que pasó fue muy lindo pero ya pasó, la gente no me va a perdonar si el sábado no corro y después cuando tenga que hablar ante ustedes y decir no que es que en el pasado fui campeón, eso ya no existe. De aquí en adelante es otra historia y espero que sea tan bonita como la del 2006 cuando me fui”.

Finalmente, en cuanto a su presencia ante Deportes La Serena este fin de semana, en el duelo de revancha de la Copa Chile, Valdivia reveló que “ya llego el transfer por lo que estoy disponible para el sábado. Pase todos los contactos que eran necesarios para que llegara el pase así que esta todo listo”.

