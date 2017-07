¿encontraste un error? avísanos

Fernando Astengo ’apuntó’ contra Pablo Guede por el mal presente deportivo de Colo Colo



Publicado por Pablo Velozo

Uno de los jugadores más históricos de Colo Colo apuntó al técnico Pablo Guede como responsable del mal momento que vive el equipo, tras la dura caída ante La Serena por la Copa Chile.

Ni bien comienza el fútbol en nuestro país y el ‘Cacique’ ya vive una crisis que puede desencadenar problemas en el área técnica del club.

Tras la dura caída ante Deportes La Serena, mañana será la ‘Noche Alba’ en el estadio Monumental y todas las miradas apuntan al entrenador, quien reconoció que su equipo fue un desastre en el primer partido oficial.

Según trascendidos, en caso de no dar vuelta el resultado ante los nortinos en Copa Chile, quedará en entredicho la continuidad del estratefa en el equipo. Sin ir más lejos, versiones extraoficiales aseguraron que el adiestrador presentó su renuncia luego de la derrota con los ‘papayeros’, sin embargo, esta no fue aceptada por el presidente Aníbal Mosa.

Al respecto, un histórico de los albos, Fernando Astengo, criticó el desempeño del entrenador. “En la pérdida del campeonato pasado tuvo mucho que ver. Tuvo una ventaja importante”, recordó.

Finalmente, el ‘León’ Astengo cuestionó que “cuando tienes cierta cantidad de jugadores y no logras darle una forma al equipo, para que sea sólido, si no consigues que ellos jueguen a lo que pueden, sientes que tu mensaje no está llegando”.

