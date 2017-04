¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Mark González confiesa estar lesionado: "Ahora sí es cierto"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Juan Carlos Pérez

“Ahora sí es cierto que estoy lesionado“, confesó el futbolista de Colo Colo Mark González, quien además explicó que sus anteriores ausencias solo se debieron a decisiones técnicas y no a una pelea con Pablo Guede.

El exseleccionado nacional suma 154 minutos con la camiseta del ‘Cacique’, poca participación que los fanáticos del equipo siempre vinculan a una supuesta lesión y que en esta oportunidad sí corresponde, aunque él lo deja bastante claro.

“Ahora si es cierto que estoy lesionado. Siempre se habla cuando no estoy que es porque estoy lesionado o con molestia muscular, pero las otras han sido por decisión técnica. Han sido pocos los partidos que he quedado fuera (…) Es mi primera molestia física en todo el torneo“, apuntó a la cadena FOX Sports.

‘Chico’ Mark subrayó además que “no tengo que demostrarle nada a nadie”, aclarando que “he tenido muy pocas lesiones musculares en mi carrera y las grandes han sido traumatológicas (…) Sé lo que puedo dar y me puedo lesionar como cualquier otro jugador, lamentablemente cuando me lesiono yo el trato es distinto“.

No ser considerado por Guede no es una situación que se deba a un quiebre entre ambos, asegura, detallando que dicho aspecto es una decisión que él entiende.

“Sí hubo una conversación por el tema del clásico, cuando no asistí, pero no fue como se dijo en la prensa. Es mentira (la discusión con Guede) y la relación es normal, no soy de hacer amistad con los entrenadores“, aclaró González.

El atacante tiene contrato con el equipo hasta diciembre próximo y una de sus exigencias es estar disponible 70% de los partidos, requisito con el asegura cumplir.

“Obviamente cuando yo no juego por decisión técnica no corre. Entonces, todo lo que se dice que estoy con la guillotina en el cuello es mentira“, cerró el jugador.

¡ACLARACIÓN!

Mark González a #FSRadioChile: "Ahora sí es cierto que estoy lesionado" pic.twitter.com/zti1cPdloF — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) April 27, 2017

Tendencias Ahora