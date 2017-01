¿encontraste un error? avísanos

Pablo Guede y duelo ante Botafogo: "Si me dan a elegir, yo no lo quería como rival"



Publicado por Jeser Lara

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, se refirió a la llegada del colombiano Macnelly Torres, aclarando que si llegan a liberar un cupo de jugador extranjero, el jugador que quiere es al barranquillero.

Además, el trasandino señaló que quiso traer a Luis Jiménez, quien actualmente se desempeña en el Al Arabi Sports Club de la Liga de Catar, pero le dijeron que no venía.

Por otro lado, el entrenador se refirió a la teleserie en torno a la renovación de Claudio Baeza, agregando que no se meterá en temas de dinero. Sin embargo, no le gustaron las palabras del representante del jugador, quien señaló en su momento que no valoraban a Baeza en Colo Colo.

Finalmente, el técnico de los albos tuvo palabras para el duelo que enfrentarán el 1 de febrero ante Botafogo por Copa libertadores, comentando que no quería al conjunto brasileño como rival.

Guede sobre el duelo con Botafogo por Copa Libertadores: "Si das para elegir, no lo quería" (vía @diegojosorio) pic.twitter.com/PcHySvQjaW — BioBio Deportes (@biobiodeportes) January 3, 2017

