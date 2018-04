El milagro del ’Rey’: El triplazo de Lebron James que le dio el triunfo a los Cavaliers

¿encontraste un error? avísanos

LeBron James se lució este miércoles con 44 puntos y un triple decisivo sobre la bocina para que los Cavaliers derrotaran 98-95 a los Indiana Pacers y dejar así la serie 3-2 en favor de los de Cleveland.

Con 95-95 en el marcador, Oladipo tuvo la oportunidad de dar el triunfo a los suyos, pero se encontró con una fulminante tapa de LeBron a falta de tres segundos para el final.

“Dame el balón”, aseguró James que les dijo a sus compañeros entonces.

Éstos se la entregaron y el “Rey” no defraudó, con un espectacular triple sobre la bocina que puso a los suyos por delante en la serie por primera vez y de desató la locura de los asistentes.

El ‘Rey’ acompañó su magistral actuación anotadora con ocho asistencias y 11 rebotes, siendo una fuerza imparable para los visitantes, que nunca encontraron la fórmula para detenerle.

Revisa acá el punto y la celebración de los ‘Cavs’:

📽️ Every angle of LeBron James' game-winner in Cleveland! #WhateverItTakes #NBAPlayoffs pic.twitter.com/WJDojj0JGB

— NBA (@NBA) April 26, 2018