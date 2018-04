Spurs enfrentarán a los Warriors sin Gregg Popovich tras el fallecimiento de su esposa

¿encontraste un error? avísanos

Los San Antonio Spurs no contarán este jueves con su entrenador, Gregg Popovich, que se perderá el tercer partido de su serie de playoffs ante los Golden State Warriors tras el fallecimiento de su esposa, Erin, el miércoles.

El italiano Ettore Messina será el encargado de dirigir a los texanos, que pierden 0-2 ante el vigente campeón.

“He hablado con Pop esta mañana, está emocionado por todas las muestras de apoyo que ha recibido (…) Pero como se puede esperar de él, quiere que estemos concentrados en el partido de esta noche y en esta serie de primera ronda”, explicó el manager general de la franquicia, R.C. Buford.

Erin Popovich, la esposa del emblemático técnico de los Spurs, falleció a los 67 años después de “luchar contra la enfermedad desde hace tiempo”, comunicó la franquicia texana.

Por otra parte, el alero de los Warrios Kevin Durant, indicó que “quiero que ‘Pop’ sepa que toda la familia de la NBA lo está apoyando”.

Luego el astro del básquetbol añadió que “esto es más grande que el juego. Es más grande que ganar y perder. Se trata de la hermandad que construimos como jugadores de la NBA y todos los miembros de la familia de la NBA. Me siento tan mal por Pop y su familia”.

Lebron James, reconocido admirador de Popovich, se enteró de la noticia luego del partido frente a los Pacers y visiblemente emocionado dijo que “soy un gran fanático de ‘Pop’. Me encanta. Mis mejores deseos para Pop y su familia. Una tragedia así son noticias devastadoras”.

The NBA family mourns the loss of Erin Popovich, wife of San Antonio head coach Gregg Popovich. We send our heartfelt condolences to the Popovich family and @Spurs organization.

— NBA (@NBA) April 19, 2018