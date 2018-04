Lebron James superó a Kobe Bryant en la lista de partidos anotando más de 20 puntos

¿encontraste un error? avísanos

Sigue destrozando marcas. Lebron James ahora superó a Kobe Bryant en la lista de partidos anotando más de 20 puntos de la NBA y hace solo tres días también había superado a Michael Jordan luego de que alcanzara los 867 partidos consecutivos anotando 10 puntos o más.

Ayer en la noche en Cleveland, James anotó 27 puntos, los dos últimos con una bandeja sensacional, y los anfitriones Cavaliers vencieron a los Toronto Raptors 112-106, en otro recordatorio de lo que podría deparar el futuro en los playoffs.

LeBron agregó nueve rebotes, seis asistencias en la segunda victoria de los ‘Cavs’ en dos semanas sobre el quinteto canadiense, el mejor equipo de la Conferencia Este, cuya ventaja sobre el segundo lugar, Boston, sigue disminuyendo.

Para LeBron fue el partido 942 en que anota 20 puntos o más, para superar a Kobe Bryant en el tercer lugar en la lista de todos los tiempos. Solo Karl Malone (1,134) y Kareem Abdul Jabbar (1,122) han tenido más juegos de 20 puntos.

La actuación de LeBron ayudó a los Cavs a mejorar su récord a 48-30, dejándolos a una victoria por delante de los Filadelfia Siexers en la batalla por la tercera siembra en los playoffs de la Conferencia Este.

Ahora quedará esperar para ver si el Rey puede superar al ‘Cartero’ y al ‘Gancho celestial’. Pero Lebron James tiene tiempo.

With his 942nd 20-point outing, @KingJames has just passed @KobeBryant for 3rd most in @NBAHistory.#StriveForGreatness🚀 pic.twitter.com/tQpBn6FkBz

— Cleveland Cavaliers (@cavs) April 4, 2018