Ziomara Morrison deja Turquía para jugar en el Skallagrimur de Islandia



Publicado por Raúl Galdames

Sigue sumando camisetas. Ziomara Morrison, una de los grandes valores del básquetbol femenino chileno sigue su carrera en Europa. La pivot de 1,95 metros de altura dejó el Osmaniye de Turquía para ahora recalar en el baloncesto de Islandia.

La jugadora formada en Universidad Católica y que tuvo pasos por la WNBA donde integró a las Indiana Fever y a San Antonio Silver Stars en Estados Unidos, llegó al norte del Viejo Continente para formar parte del Skallagrimur.

La razón es de la contratación nace debido a que el club islandés está en las semifinales y necesitaba reforzarse, por lo que decidieron hacerse con los servicios de Morrison para ganar el campeonato. La basquetbolista se encontró con un viejo conocido: Ricardo González, quien entrena al Skallagrimur. No es primera vez que el español y la chilena se encuentran, ya que él también la dirigió en la selección chilena y en el Burgos de España.

En conversación con La Hora, Morrison comentó que “en Islandia encontré un país muy, muy bonito. Y me encantan las experiencias nuevas. Unas de las razones de venir fue mantenerme en ritmo de competencia, lo que es fundamental. También me ilusiona mucho ganar otra copa” y agregó que “no sé si me han recibido como una estrella, pero me han recibido muy, muy bien, y me han dado todo lo que he necesitado”.

Por otrac parte, Ricardo González señaló que “con Ziomara he logrado una sintonía fantástica en lo personal y profesional, entonces mantenemos el contacto prácticamente de manera semanal. Fueron seis años trabajando juntos, tres en España y tres en Chile. Ha venido porque quería entrenar con un equipo. Ziomara, que estuvo en la WNBA, es la mejor jugadora que haya pasado por Islandia. Es casi imposible encontrar una jugadora de ese nivel aquí. Jugó el otro día un partido de liga y participará en las semifinales de la de Copa de Islandia”.

