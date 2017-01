¿encontraste un error? avísanos

Tumbó y se burló del ’King’: la ironía de Draymond Green tras cometer falta a LeBron James



Publicado por Juan Carlos Pérez

Los Golden State Warriors brillaron en casa y derrotaron a los Cleveland Cavaliers con un sólido marcador de 126-91.

No alcanzó el gran trabajo del ‘King’ James quien se matriculó con 20 puntos y ocho rebotes en el compromiso, por debajo de los 21 que marcó el ‘guerrero’ Kevin Durant, quien por lo demás aportó con seis rebotes, cinco asistencias y tres bloqueos al forastero.

Los líderes de la conferencia oeste hicieron pasar una noche desagradable a los Cavs y eso lo supo muy bien LeBron, la máxima figura del conjunto de Ohio quien tuvo un encuentro personal con el ’23’ de los anfitriones, Draymond Green.

Cuando el futuro del encuentro aún no estaba definido, el ala pívot de los Warriors tumbó al ‘King’ apenas este cruzaba el círculo central en busca del aro rival, y los jueces no dudaron en sancionar lo que para Green no fue mucho más que una gran exageración.

‘Day Day’ miró a la banca y no dudó en burlarse del gesto del alero, quien quedó medio aturdido en el suelo por dicha embestida.

Revisa la secuencia a continuación



