¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Jugador de Emelec fue sorprendido borracho en salsoteca en la previa de la Libertadores



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

No podía ni caminar. Dos días antes del partido ante River Plate por la Copa Libertadores, el defensor de Emelec, Jorge Guagua, fue captado en una salsoteca de Ecuador en completo estado de ebriedad, al punto que la seguridad del local tuvo que ayudarlo a salir.

La situación se volvió un escándalo de proporciones y el zaguero debió salir a pedir disculpas públicas por lo sucedido.

“Ustedes me conocen y saben que no soy de andar en esto, de mi parte solo puedo pedir disculpas a todo Emelec, al presidente del club, al cuerpo técnico y a la hinchada; estoy consciente de que no era el momento de salir (a un centro nocturno) por el mal momento que estamos pasando y quiero hacerles saber que sigo comprometido con el equipo”, dijo el jugador cuando fue abordado por la prensa en el exterior del complejo deportivo de Samanes, donde entrenó esta mañana con el equipo de reservas.

“Me equivoqué y aceptaré las sanciones que pueden venir”, agregó el defensor de 36 años.

Señalar que Emelec atraviesa por una crisis futbolística. Es último en su grupo de la Copa Libertadores y en la Serie A de Ecuador está a 10 puntos del líder, el Barcelona SC.

Tendencias Ahora