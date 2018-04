¿encontraste un error? avísanos

Al ritmo del Titanic: Hinchas del Liverpool siguen disfrutando el gol de Salah



Publicado por Raúl Galdames

Minuto 55 y Mohamed Salah comenzaba a ahogar las esperanzas del Manchester City de dar vuelta la serie. El delantero del Liverpool venció a Ederson y silenció el Etihad Stadium.

Luego Roberto Firmino concretó la hazaña en los 76′ para declarar la victoria de los ‘Reds’ sobre el cuadro de los ciudadanos que dirige Pep Guardiola. Los de Anfield volvían a una semifinal de la Champions League.

Pero los hinchas del Liverpool siguen extasiados con la victoria, sobretodo, con el golazo que anotó una de sus figuras. El gol de Salah es por ahora un emblema y la celebración del egipcio sacó tantos aplausos que incluso musicalizaron el gol con el soundtrack de la película Titanic.

Desde que la jugada inicia en la mitad de cancha hasta que Salah extiende sus brazos celebrando el gol con los hinchas suena la canción My Heart Will Go On interpretada por Céline Dion.

La mezcla entre la jugada y la música sacó más de un suspiro a la fanaticada del Liverpool que sigue festejando el paso a la semifinal de la Liga de Campeones.

Revisa acá el video:

I can confirm that Salah's goal is even better with Titanic music pic.twitter.com/43rxshfy19 — Charlie (@AnfieldNotion) April 10, 2018

