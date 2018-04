¿Lo atajó?: un eufórico hincha del West Ham le lanzó un consolador a Courtois

¿encontraste un error? avísanos

Un eufórico hincha del West Ham le lanzó al portero Thibaut Courtois nada más ni nada menos que un consolador, en medio del duelo ante Chelsea por la Premier League.

Resulta que los ‘blues’ estaban ganando por 1-0 en Stamford Bridge, y a los 75′, ‘chicharito’ Hernández anotó el empate, desatando la locura en la afición visitante.

Tras el gol, un hincha se volvió ‘loco’ y lanzó un consolador, juguete sexual que fue a parar a la portería del arquero belga, quien al verlo reaccionó totalmente sorprendido, informó The Sun.

Chelsea volvió a sumar otro empate y quedó a 10 puntos del cuarto puesto de la Premier, a manos del Tottenham, por lo que clasificar a la Champions el año que viene parece descartado.

A black dildo was thrown by West Ham fans into the Chelsea goal after Javier Hernandez’s equaliser for the Hammers in yesterday’s London derby at Stamford Bridge. pic.twitter.com/Nx3XMVVYpY

— West Ham News (@whufc_news) April 9, 2018