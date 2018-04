¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

El canto de los hinchas de Racing en el Nacional: "El que no salta, no va al Mundial"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

Universidad de Chile y Racing repartieron puntos en la segunda fecha del Grupo 5 de la Copa Libertadores de América, en duelo disputado en la noche del martes.

El Estadio Nacional fue testigo de un encuentro ajustado, donde los azules se adelantaron en el marcador con gol de Pizarro, pero luego los trasandinos lograron emparejar todo con un tiro libre de Donatti en el primer tiempo.

Pese a los intentos, ninguno de los equipos pudo romper la igualdad en el segundo tiempo y el marcador terminó igualado 1-1, dejando un sabor agridulce en los hinchas azules, que llegaron en gran número al recinto deportivo.

Quienes también estuvieron presentes fueron los simpatizantes de Racing Club. Cerca de mil hinchas de la ‘Academia’ intentaron apoyar a su equipo, pero además dedicaron un particular canto a los fanáticos chilenos.



“El que no salta, no va al Mundial” era el coro trasandino, recordando la eliminación de la ‘Roja’ de Rusia 2018 y que fue captado en un video difundido en la cuenta de Twitter del portal ‘Racing del Alma’. Como era de esperar, las pifias se hicieron sentir y terminaron por silenciar a la hinchada visitante.

La hinchada de Racing y un humilde recordatorio sobre qué no harán los hermanos chilenos en junio… 😅 pic.twitter.com/R2lbSNaJtk — Racing de Alma (@racingdealma) 4 de abril de 2018

Tendencias Ahora