Va por la Champions: la caricatura de Alexis Sánchez por su inminente arribo a Man. United

¿encontraste un error? avísanos

La historia de Alexis Sánchez con el Arsenal llegó a su fin. Luego de tres temporadas en el equipo de Londres, el chileno firmará con el Manchester United que dirige José Mourinho.

La llegada al equipo de Manchester ha causado la reacción de todo el mundo del fútbol. En el país británico ha recibido elogios y criticas tras la novela que protagonizó e incluso fue llamado por un histórico del cuadro gunner, Martin Keown como “el mayor mercenario del fútbol”.

Lee también: Exdefensor del Arsenal: “Alexis se ha convertido en el mayor mercenario del fútbol”

Lo cierto es que el chileno demostró en todas las temporadas que estuvo en Arsenal que estaba para cosas más grandes. En su paso por Londres logró levantar dos veces la FA Cup y 3 veces la Community Shield, aunque en la Champions League no pudo pasar de octavos de final.

En la última temporada se vio al equipo dirigido por Arsene Wenger en un discreto nivel y los esfuerzos del tocopillano no fueron suficientes para salvar el año. Arsenal terminó fuera de los puestos de Champions League y debió conformarse con la Europa League, torneo que esta por debajo de las expectativas del chileno.

Ahora con el arribo de Sánchez al United, el chileno podrá disputar el mejor torneo de clubes del mundo con un director técnico que es garantía segura en las instancias finales, José Murinho. Este cambio de aires y motivaciones ya es tema en Inglaterra y el caricaturista del sitio Goal, Omar Momani publicó una divertida imagen en relación al chileno.

Revísala a continuación

The reason for Alexis Sanchez leaving Arsenal for Manchester United has been revealed! 😂😂

فهمنا لماذا غادر اليكسيس سانشيز ارسنال الى مانشستر يونايتد#MUFC #AFC #Arsenal #Alexis #OmarMomani #Mourinho #Wenger pic.twitter.com/cixCzKCDqn

— Omar Momani (@omomani) January 22, 2018