Se salió con la suya: el premio que recibió el ’verdugo’ del Arsenal en la FA Cup

Su pareja le había prometido un perro si marcaba un triplete, pero tras una campaña intensa en las redes sociales, el estadounidense Eric Lichaj, que había conseguido un doblete contra Arsenal (4-2), logró que su compañera cediera, reveló este miércoles el jugador.

El lateral del Nottingham Forest (29 años), héroe de la victoria sorpresa de los “Reds” contra los “Gunners”, había revelado, en una entrevista tras el partido del domingo, la promesa de su mujer.

El lunes, lanzó en Twitter la campaña #GetEricaDog (#UnPerroParaEric), que fue apoyada por sus compañeros, para empujar a su esposa a ceder.

La mujer aceptó finalmente, contó triunfante en Twitter el jugador, mostrando una foto de su nuevo bulldog francés.

“Quería mostrar a todo el mundo el nuevo miembro de la familia Lichaj”, escribió el jugador, dando las gracias a quienes le ayudaron a empujar a su mujer “en la buena dirección”.

¿El nombre del perro? “Gunner”.

Wanted to show everyone the newest member of the Lichaj family…. Gunner. Thank you everyone for for pushing @KatPerko in the right direction! #erichasadog pic.twitter.com/SoTKiYiVMR

— Eric Lichaj (@EricLichaj) 9 de enero de 2018