No hay dolor: el divertido baile del kazajo Antimirov tras accidente en el Dakar

Siempre hay tiempo para un relajo. El piloto de Kazajistán, Maxim Antimirov, es protagonista de un divertido video que se ha difundido en las Redes Sociales en las últimas horas.

Y es que nada menos que en el marco del Dakar, la prueba motor más exigente del Mundo, el kazajo se dio un momento para realizar un baile tras una dura caída.

De hecho, la propia cuenta oficial de la competencia decidió destacar la acción de Antimirov. “¿Accidente? No no, Maxim Antimirov esta muy bien”, destacó el Twitter de la cita deportiva.

Maxim Antimirov se cayó en la quinta etapa, disputada este miércoles, que comprendió el trazado San Juan de Marcona-Arequipa en suelo peruano.

Hasta el cuarto día, el kazajo marchaba en el vigésimo primer lugar de la general de la competencia de quads de la presente edición del Dakar.

Crash? 😬 No, no, Maxim Antimirov is doing absolutely fine 🕺🕺🤣

¿Accidente? No no, Maxim Antimirov esta muy bien 🕺🕺🤣#Dakar2018 #DakarPerú2018 pic.twitter.com/vOYVGiWWe1

— DAKAR RALLY (@dakar) 10 de enero de 2018