Portero inglés ganó singular premio por mantener su valla invicta: un año de pizza gratis

Un particular premio se llevó el meta inglés, Chris Neal, quien luego de custodiar su valla en el encuentro que el Fleetwood Town y el Leicester City llevaron a cabo por la tercera ronda de la FA Cup, recibió un año de pizza gratis.

Sí, como lo lee, un año de la deliciosa masa gratis. Y es que Papa John’s, uno de los patrocinadores del club de Neal, le había prometido en la previa del encuentro que si lograba mantener la valla invicta ante el campeón de la Premie League 2015-16, ellos le regalarían un año de su pizza, consignó Infobae.

Como era esperar, el guardameta tomó en serio el desafío y cumplió con creces, puesto que luego de varias llegadas a su pórtico, éste estuvo a la altura para evitar que la esférica conectara con su red.

“No sé si el gerente (de Papa John’s) va a estar muy conforme, pero yo estoy contento”, señaló Neal una vez finalizado el encuentro según detalló el Twitter oficial del Fleetwood Town FC.

🍕| Well done to goalkeeper @Nealo01 who was rewarded for today’s clean sheet with a year’s supply of pizza from sponsors @PapaJohns.

“I’m not sure the manager will be too pleased, but I’m delighted,” was his response! pic.twitter.com/XXdrvRvfze

— Fleetwood Town FC (@ftfc) January 6, 2018