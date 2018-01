Nueva víctima de la estatua: el "horrible" homenaje que recibió Michael Essien en Ghana

¿encontraste un error? avísanos

En la ciudad de Kumasi, en Ghana, decidieron realizar un sentido homenaje en honor al local Michael Essien.

Al mítico jugador del Chelsea (campeón de la Champions League en la temporada 2011-2012) le construyeron una estatua, la cual generó múltiples bromas por su poco parecido al futbolista, informó Express.

Con esta desproporcionada estatua, el jugador se sumó así a los homenajes que también recibió Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, quienes fueron objeto de burla por la misma situación.

El jugador de 35 años hoy se desempeña en el Persib Bandung de Indonesia.

Michael Essien statue latest in list of awful football tributes including Ronaldo and Bale Click He… pic.twitter.com/s5w0GxbT8p

This statue of Michael Essien is the stuff of nightmares 😂 pic.twitter.com/eETRSDJLT1

— Chris Brindley (@ChrisBrindley15) January 3, 2018