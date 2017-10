¿encontraste un error? avísanos

Fantino criticó al "pelado fotocopia de Agassi" Sampaoli: "No me vendas más humo"



Publicado por Nicolás Maureira

El reconocido periodista argentino Alejandro Fantino manifestó su indignación luego del empate sin goles de la ‘Albiceleste’ ante Perú por la penúltima fecha de las clasificatorias sudamericanas.

A través del programa Animales Sueltos, en el cual es el conductor, Fantino repasó a todos, desde la AFA hasta Jorge Sampaoli y sus jugadores.

“La película tiene de todo: desde impresentables en la AFA a un impresentable mafioso como Grondona que manejó el fútbol argentino durante tantos años, que ponía árbitros en los mundiales, que manejó a piacere cualquier partido de eliminatorias”, partió diciendo en su editorial.

Respecto al entrenador de la selección trasandina, el comunicador se quejó de la remuneración que recibe como una crítica tras el tercer empate consecutivo del casildense en las clasificatorias.

“El técnico nuestro cobra 70 millones de pesos al año. Tiene hasta un verdulero… Cobra cuatro millones de dólares al año el pelado este fotocopia de Andre Agassi (extenista) y casi 7 millones de pesos por mes. Si yo estoy pagando esa plata te pido que me des una solución. No me vendas más humo”, expresó.

Asimismo, Fantino le pidió al ex-DT de Sevilla que busque nuevos jugadores del medio local y que deje de reunirse con los referentes que juegan en el ‘Viejo continente’.

“En vez de ir a Europa a reunirte con Messi, Mascherano y compañía, quédate acá y fíjate si hay alguno que tenga condiciones psicológicas para clasificarnos al Mundial”, comentó.

A continuación te dejamos con el comentario completo de Fantino

