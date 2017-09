¿encontraste un error? avísanos

Alves apuntó contra la prensa por dichos de Forlán: Dejen de hacer polémica con mi nombre



Publicado por Nicolás Maureira

La polémica entre Neymar y Edinson Cavani está lejos de acabarse y esta vez quien entró en la discusión fue el lateral brasileño Dani Alves.

El exjugador del FC Barcelona fue uno de los protagonistas del incidente ocurrido entre Neymar y Cavani, luego que le quitara el balón al uruguayo para pasárselo al ’10’ parisino en medio de un tiro libre en el partido ante Lyon.

Lo anterior fue criticado por el ex seleccionado uruguayo Diego Forlán, quien afirmó que “si es un problema entre ellos, que es algo normal, no tiene sentido que se meta Dani Alves como si fuera un ‘pollerudo’, eso no va“.

Alves utilizó su cuenta de Twitter para responderle a ‘Cachavacha’ y especialmente a los medios que originaron la polémica.

“Y también para vuestros datos el último gol de falta de Psg lo hice yo…. así que cierren el orto y dejar de hacer polémica con mi nombre (sic)”, escribió.

Y también para vuestros datos el último gol de falta de Psg lo hice yo…. así que cierren el orto y dejar de hacer polémica con mi nombre. https://t.co/1L1wALowQU — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 21, 2017

