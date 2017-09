¿encontraste un error? avísanos

Forlán apuntó contra Neymar en polémica con Cavani: " A Messi no se lo hubiera hecho"



Publicado por José Luis Rivera

El incidente entre Neymar y Edinson Cavani, quienes vivieron una particular discusión durante el último partido de PSG por la liga francesa, sigue sumando opiniones en el mundo del fútbol.

En esta oportunidad, quien habló fue el compatriota de Cavani, Diego Forlán, quien en declaraciones al programa Sport 890 que fueron recogidas por Ovación Digital, sostuvo que “si es un problema entre ellos, que es algo normal, no tiene sentido que se meta Dani Alves como si fuera un ‘pollerudo’, eso no va“, agregando que “ojalá que ‘Edi’ tenga apoyo de sus compañeros. Tiene muchos que son brasileños y ellos van a estar con Neymar, pero espero que los otros estén con él porque me parece una injusticia total”.

El mundialista con Uruguay sostuvo que “los egos están en todas las profesiones y en este caso Neymar llega como el fichaje más caro de la historia, pero hay que tener un respeto con Cavani. Neymar eso a Messi no se lo hubiera hecho“, reconociendo que “me da bronca y me pongo en el lugar de ‘Edi’, porque el otro en el momento que tiene que patear el penal se preocupó de sacarle la pelota, como si fueran nenes chicos, porque el que quería patear el penal era Neymar. Somos personas grandes”.

Repasa el cruce entre Neymar, Cavani y la ‘participación especial’ de Dani Alves.

