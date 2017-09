¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Alexis no es el único: diez estrellas que terminan contrato en 2018 en el fútbol europeo



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

A comienzos de septiembre se cerró el mercado de pases del fútbol europeo, el que estuvo caracterizado por las impresionantes cifras que involucraron la mayoría de los traspasos, con los 222 millones de euros (265 millones de dólares) que pagó PSG por Neymar como símbolo.

Pese a que finalizó el plazo y se viva una sensación de calma, los clubes del ‘Viejo Continente’ no cejan en el rastreo de posibles nuevos fichajes, incluyendo aquellos futbolistas cuyos contratos con su actuales equipos finalizan en junio de 2018 y que, a partir del 1 de enero próximo, podrán negociar su futuro en condición de jugadores libres.

¿Por qué se genera esa opción? Lo establece el artículo 18 número 3 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de FIFA, que establece que “un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses”.

Por aquello, en BioBioChile recopilamos los nombres de diez figuras del mundo del fútbol que todavía no renuevan y podrían partir gratis el 30 de junio de 2018.

Alexis Sánchez y Mesut Özil

Comenzamos con la dupla del Arsenal. Mucho se ha hablado del futuro de Sánchez, quien estuvo muy cerca de partir a Manchester City, en una negociación que falló en el último día y que terminó con el chileno todavía en el Emirates Stadium, aunque prácticamente sin opciones de renovar. Su futuro no parecer estar con los ‘Gunners’.

Un caso menos mediático, pero con la misma resolución hasta el momento es el de Özil. Sin extender su contrato, pese a los intentos de Arsene Wenger por persuadirlo y asegurar su continuidad, el alemán será un objetivo codiciado por varios equipos.

Juan Mata

29 años. Campeón de Europa y el Mundo con España. Ganador de Champions y Premier League a nivel de clubes. Una trayectoria del más alto nivel es la que exhibe Juan Mata, actual jugador del Manchester United, donde es uno de los jugadores considerados por el entrenador Jose Mourinho.

Pese a todo lo anterior, el zurdo ex Valencia todavía no consigue renovar su contrato y no son pocos los que ven probable que no siga en Old Trafford. ¿Posibles destinos? Precisamente su antiguo equipo en España empieza a asomar como alternativa.

José María Giménez

A sus 22 años, Giménez puede contar que es considerado uno de los buenos defensas centrales de la actualidad, por su rendimiento tanto en la selección uruguaya como Atlético de Madrid. A ello se agrega el potencial que le atribuye precisamente su edad.

Por eso no son pocos los clubes que siguen con atención las negociaciones para firmar su renovación, las que aún no son exitosas. Por ejemplo, Juventus ha sido vinculado como posible interesado, aunque sin que mueva fichas para tentarlo. Por ahora sigue siendo ‘colchonero’.

Emre Can

Dentro de los ‘beneficiados’ con la llegada de Jürgen Klopp a Liverpool aparece Can. Bien considerado por su potencial desde que firmó en 2014 procedente de Bayer Leverkusen, no pudo hacerse de la titularidad fija hasta el arribo de su compatriota, quien ha exprimido sus características físicas y técnicas en el mediocampo.

Con 23 años, Can no ha logrado llegar a acuerdo con el cuadro ‘red’, principalmente debido a su deseo de incluir una cláusula de rescisión en el contrato, rechazado por la directiva. De todas maneras, en el histórico cuadro inglés aseguran que intentarán retener al futbolista a toda costa.

Max Meyer y León Goretzka



Dos jugadores de Schalke 04 y miembros de la generación de recambio de la selección alemana. Así se puede definir a Meyer y Goretzka, quienes generan preocupación en su equipo debido a que no han acordado extender su vínculo.

Meyer (21 años) y Goretzka (22) parecen más cerca de partir gratis en junio de 2018 que de continuar en la escuadra de Gelsenkirchen. Por ello, el primero aparece vinculado como opción en Tottenham Hotspur, mientras al segundo lo han relacionado nada más ni nada menos al FC Barcelona.

Arjen Robben y Franck Ribery

Si antes veíamos dos casos de jóvenes que se hacen un lugar entre la elite del fútbol, ahora hablamos de dos estrellar reconocidas y que enfrentan la última parte de sus carreras. Se trata de Robben y Ribery, quienes ven cómo el final de su contrato con Bayern München se acerca y no parecen avanzar las tratativas para cambiar el escenario.

Giorgio Chiellini

Juventus fue ‘golpeada’ en el reciente mercado de pases, luego que AC Milan lograra quedarse con Leonardo Bonucci, uno de sus pilares defensivos en los últimos años. Y ahora enfrenta una nueva duda, debido a que aún no aseguran la continuidad de Chiellini, otro de los ‘históricos’ del equipo.

Las versiones desde la dirigencia de la ‘Vecchia Signora’ apuntan a que harán todo por dejar a uno de sus símbolos en el equipo, aunque todavía no hay acuerdo oficial.

Bonus: Lionel Messi y Andrés Iniesta

No podíamos dejar fuera a dos estrellar mundiales, quienes viven una situación especial. Esto, porque la dirigencia de Barcelona ha insistido en que está todo acordado y sólo resta hacer la ceremonia oficial, en un discurso que se repite hace varias semanas sin cambios. ¿Por qué no han firmado aún? No se sabe y por eso incluimos a Messi e Iniesta en esta lista, aunque haremos caso a la regencia de los catalanes y damos por descontado que seguirán.

Tendencias Ahora