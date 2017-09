¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

En Argentina temen ’acuerdo’ entre Chile y Brasil en última fecha de las Clasificatorias



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018 están más vivas que nunca. Y es con los resultados que hay hasta el momento, solo Brasil estaría asegurado su cupo a la cita planetaria, razón de sobra para que los demás combinados peleen cada chance que se les dé.

Tal como de seguro lo harán Argentina y Chile, quinto y sexto lugar de la tabla de posiciones, en las últimas dos fechas de eliminatorias.

Eso sí, pese a que aún quedan algunas semanas para conocer quién se quedará con el cupo directo y quién irá por la opción de repechaje, los periodistas trasandinos ya comienzan a especular y a temer sobre una situación que les viene dando en la cabeza hace rato: un posible ‘acuerdo’ entre la ‘Roja’ y el ‘Scratch’ en el ultimo cotejo clasificatorio, con el objetivo de que la ‘albiceleste’ no consiga el cupo al mundial.

La particular ‘teoría’ salió a la luz en el programa Juego Sagrado de Fox Sports, donde Martín Liberman y Gustavo López dialogaban sobre el futuro de la escuadra trasandina.

En ese contexto, López sostuvo que “si Chile gana de local (a Ecuador) y Argentina no le gana a Perú, empatamos con los peruanos. Yo no sé que va a hacer Brasil contra Chile. Si Chile gana en Santiago a Ecuador, y nosotros no le ganamos a Perú, Chile puede ganar en Brasil y sacaría 6 puntos sobre 6 y eso nos obliga a nosotros a sacar todos los puntos”.

Ante esas declaraciones, Liberman se preguntó ¿Por qué Chile va a ganar los seis puntos con el nivel que tiene?”, a lo que su compañero respondió “porque es bicampeón de América, tiene buenos jugadores y falta un mes para prepara el partido”.

Eso sí, López no se quedó allí y fue por más, puesto que presentó un escenario ‘hipotético’ en el que se deja ver que Chile y Brasil podrían llegar a un acuerdo previo para perjudicar a los dirigidos por Jorge Sampaoli y dejarlos fuera de lugar.

“Si Brasil en la última fecha está por salir al vestuario y sabe que perdiendo o empatando con Chile Argentina se queda fuera del Mundial. ¿Juega a muerte, Tite no pondría suplentes? Podría eliminar a Argentina, no tendría a Argentina en el Mundial”, sentenció López.

A continuación, el registro de Fox Sports:

Tendencias Ahora