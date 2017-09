¿encontraste un error? avísanos

La defensa del ’Huaso’ Álvarez a la ’Roja’: "No se merecen a este país de chaqueteros"



Publicado por José Luis Rivera

Siguen las reacciones en el ambiente del fútbol nacional luego de las derrotas de la selección chilena por las Clasificatorias Sudamericanas para Rusia 2018, que la dejaron fuera de puestos para ingresar al torneo.

Ante las variadas críticas a los jugadores de la ‘Roja’, han aparecido opiniones en la dirección contraria. Este es el caso del jugador de Universidad Católica, Cristian Álvarez, quien defendió al plantel y apuntó contra los que lo cuestionan.

Por medio de un mensaje difundido en su cuenta en Twitter, Álvarez fue directo. “Que manera de hablar mal de la selección y de los jugadores, que manera de escribir y creer que si estuvieran ahí lo harían mejor, qué manera de haber pelotudos en este país” comenzó.

“Vidal, Sánchez, Díaz, Medel, Isla, Bravo y todos los que han integrado la selección… han dejado innumerable cosas de lado, dejan solas a sus familias, pierden vacaciones, desgaste físico increíble y han sido capaces de dejar el nombre de Chile en lo más alto que nos podríamos imaginar”, prosiguió, agregando que “no se merecen a este país de chaqueteros y envidiosos. Váyanse y descansen, sólo les quedan 2 partidos y si clasifican sería lo mejor que podría pasar, pero si no lo hacen, por favor renuncien y no sigan aguantando a tanto estúpido que se cree con el derecho de humillarlos, por el simple hecho de jugar mal”.

El exseleccionado nacional continuó en un segundo mensaje, donde expresó que “siempre sentiré admiración por ustedes, porque no pude lograr lo que ustedes hicieron o quizás no fui capaz de aguantar toda la presión que ustedes tienen sobre sus hombros. Les voy a agradecer siempre lo que han enseñado a esta generación y que mis hijos nacieran en un país de campeones y que no sepa otra cosa que ganar”.

El cierre de Álvarez fue contundente: “estamos a años luz de tener Cultura Deportiva en Chile”.

