Campeón olímpico de remo compartió impactante estado de sus manos tras expedición al Ártico

No hay dudas de que el inglés Alex Gregory es hoy por hoy uno de los mejores remeros del mundo. Y es que el deportista se consagró en su disciplina luego de quedarse con la medalla de oro en cuatro sin timonel masculino de los Juegos Olímpicos de Río 2016, así como por la buena actuación mostrada en Londres 2012, instancia en la que colgó una presea dorada.

Este año, al no tener ninguna competencia oficial, el deportista inglés decidió emprender uno de los retos más complicados dentro de su carrera: una expedición con tintes benéficos por el Ártico.

“Nunca he estado tan mojado y frío tanto tiempo. Está calando hasta mis huesos, es imposible escapar del frío. Dos grados, 99% de humedad, nada se seca. Es como si tuviera alfileres y agujas en cada uno de mis dedos, y cada par de calcetines que tengo está mojado.Las botas que llevo están llenas de agua helada todo el tiempo”, relató el campeón olímpico en su cuenta de Instagram.

No obstante y pese a lo arriesgado de esta iniciativa, hay un hecho que se ha vuelto viral y que es materia obligada de conversación: el estado de sus manos. Y es que el remero subió una fotografía en donde muestra el estado de sus extremidades luego de pasar tantos días expuestos a la humedad y al frio del Ártico.

My hands after spending so long in wet gloves.The blisters were never bad on this Polar row, but the wet & damp seeped into the skin… pic.twitter.com/N3Y6s3m4Uh

— Alex Gregory (@AlexGregoryGB) August 30, 2017