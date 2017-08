¿encontraste un error? avísanos

La historia tras la apuesta que Mayweather no pudo realizar para la 'Pelea del Milenio'



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

A pesar de que han pasado algunos, la lucha que Flod Mayweather y Conor McGregor protagonizaron sigue dando que hablar. Y es que luego de la “pelea del milenio” han salido a la luz diversos tópicos, entre los que destaca la supuesta apuesta ilegal que aparentemente el norteamericano intentó realizar minutos antes del combate.

Según consignó ESPN, minutos antes de la batalla, el púgil estadounidense se dirigió hasta las oficinas más exclusivas del M Resort de Las Vegas para depositar 400 mil dólares en efectivo. Todo esto con el ánimo de apostar que él vencería al irlandés en el décimo round por knock out técnico.

No obstante, desde la casa de apuestas le señalaron que si bien no hay ninguna ley que prohíba a los boxeadores apostar por ellos mismos, lo que pretendía hacer ‘Money’ atentaba contra cualquier norma de ética, dado que el apostar cómo y en qué minuto ganaría, podría generar que las personas pensaran que la pelea estaba “arreglada”.

Tras esto, el vencedor que intentó una y otra vez que desde el hotel accedieran a su apuestas, se regresó a su suite enfadado por no lograr su cometido.

“Creo que apostamos 100 mil en nueve y medio (rounds). Le di a mi muchacho cinco dígitos para apostar. Tengo que ver si apostó, porque antes fui a una casa de apuestas y ellos no me dejaron apostar” reconoció el boxeador a ESPN posterior a la pelea, aunque no existe constancia de que finalmente alguno de sus cercanos logró hacer la apuesta.

