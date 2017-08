Floyd Mayweather y Conor McGregor arribaron al T-Mobil previo a ’La Pelea Del Milenio’

¿encontraste un error? avísanos

¡Ya están en el T-Mobile de Las Vegas! Floyd Mayweather y Conor McGregor llegaron al MGM Grand para enfrentarse en la llamada ‘Pelea Del Milenio’.

El estadounidense fue el primero en llegar al edificio, escoltado por sus guardias y su equipo ‘The Money Team’.

.@FloydMayweather is in the building for his 50th bout. #MayweatherMcGregor

WATCH NOW: https://t.co/osfxYU54WG pic.twitter.com/sAGT60SqwG

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) August 27, 2017