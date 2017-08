El "lujito" que Arturo Vidal se despachó en un entrenamiento con el Bayern

¿encontraste un error? avísanos

“Uno para ti, uno para mi”. Con este particular mensaje el Twitter oficial del Bayern Munich destacó una de las genialidades que el volate chileno, Arturo Vidal, se despachó en un entrenamiento del cuadro bávaro.

Y es que según se puede ver en el vídeo que el conjunto alemán ha viralizado durante las ultimas horas, el “King”, con un rápido movimiento de pies, le pasa el balón por entre las piernas a Sebastián Rudy, sacándose de esa manera la marca y robándose todas las miradas de los asistentes.

El problema fue que, tal como se aprecia en la secuencia, minutos más tarde fue el turno del mismo astro de la Roja, quien cayó en una jugada similar. En esta oportunidad, el ‘enemigo’ de Vidal fue el mismo Sebastián Rudy, quien con un “enganche” notable, dejó tirado en el suelo al “Rey Arturo”.

One for you, one for me 😅

Sebastian #Rudy and @kingarturo23 appear to be developing quite the training ground rivalry 😉 #MiaSanMia pic.twitter.com/OOqkNSJerU

— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 25, 2017