Nadador guardó minuto de silencio para homenajear a las víctimas del ataque de Barcelona



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

El nadador español Fernando Álvarez fue, sin lugar a dudas, el protagonista de los 200 metros pecho del Mundial Masters de Budapest. Y es que éste llevó a cabo una acción que no solo conmovió a todos los presentes, sino que también ya ha dado vuelta al mundo.

Lo anterior, dado que el atleta decidió homenajear a todas las víctimas y heridos que dejó el ataque de Barcelona, aun cuando la Federación Internacional de Natación (FINA) se lo había negado previamente.

Pero, ¿Qué fue lo hizo?

Según confirmó el mismo Álvarez, un día antes de la competencia, él envió un mail a la Federación en donde planteaba su intención de realizar un minuto de silencio en conmemoración a la víctimas que dejó el ataque a Barcelona. Tras no recibir respuesta previa, éste tomó la decisión de ir a hablar directamente con la persona encargada, la cual le informó que “no era posible porque no se podía perder ni un minuto”.

Tras esto, el español pensó: “No es posible que no se pudiera perder ni un minuto” y dio rienda suelta a su cometido. Y es que mientras todos saltaron al agua para comenzar la carrera, Fernando Álvarez se quedó allí, inmóvil sobre la tarima homenajeando a todos los muertos y heridos que dejó el ataque que afectó a su país, por un minuto exacto. Una vez cumplido el tiempo, el tiburón volvió a su mar.

“No es posible que no se pudiera perder ni un minuto. Me quedé quieto, como cuando te decían ‘firmes’ en la mili. Salí un minuto después. Pero me da igual, lo estaba sintiendo más que si hubiera ganado todos los oros del mundo”, relató al diario El Español.

Pese a que el tiempo que realizó lo dejó lejos de la mayoría de sus competidores, Álvarez demostró que que no se arrepiente de los ocurrido y que se siente abrumado por todas las muestras de gratitud que ha recibido de quienes apoyaron su emotiva decisión: “Lo sentí más que si gano todos los oros”, concluyó.

