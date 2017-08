¿encontraste un error? avísanos

Insólito pero cierto: Kaká se fue expulsado por jugarle una broma a su compañero



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

El jugador y capitán del Orlando City, Kaká, fue protagonista de una insólita expulsión en el encuentro que disputó ante los New York Red Bulls por la vigésimo tercera fecha de la MLS.

Y es que a pesar los reclamos de sus compañeros y del elenco rival, el juez central del cotejo, con ayuda del VAR, le mostró cartulina roja al ex futbolista del Real Madrid solo por estar bromeando con un ex compañero.

Pero, ¿Qué fue lo que ocurrió?

La situación ocurrió en el minuto 89 de juego. El encuentro estaba liquidado con la victoria de los Red Bulls por 3 tantos a 1, sin embargo, una gresca entre Donny Toia, Cristian Higuita y Sean Davis obligó al arbitro a detener el encuentro.

Tras esto Kaká, quien se encontraba a varios metros de la trufulca, decidió al igual que otros compañeros intervenir para que la situación no pasase a mayores.

No obstante, nada le hizo suponer que una humorada con su ex compañero de labores Aurélien Collin, en la que el brasileño le tapaba la cara y la boca por detrás a este último, sería interpretada como agresión por el juez central, quien no dudó al mostrarle la roja directa.

Según se pudo constatar, esta insólita situación se produjo puesto que los asistentes solo advirtieron al árbitro central de dicha maniobra, pero no las risas posteriores entre los jugadores, razón por la cual el capitán no podía creer lo que estaba ocurriendo.

