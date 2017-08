¿encontraste un error? avísanos

La "picante" discusión que sostuvo Mauricio Pinilla y Leonardo Véliz por Twitter



Publicado por Jeser Lara

Mauricio Pinilla utilizó las redes sociales para responder a las críticas que realizó el comentarista Leonardo Véliz en el programa El Deportivo de La Tercera.

Resulta que el ‘pollo’ dijo lo siguiente de Pinilla: “su pierna izquierda la tiene sólo para subirse a la micro”.

El nacional respondió a través de su cuenta de Twitter, publicando un video de un golazo que ‘pinigol’ le hizo a la Lazio mientras defendía los colores del Genoa.

“Aquí le dejo un video mientras me subía a la micro”, lanzó.

Veliz replicó el mensaje de Pinilla, agregando que es “la excepción de la regla. Mérito de Pinilla. Gran gol. Me gustaría ver otros de se estilo entre tantos. Deben haber pero no los he visto”.

“YouTube puede encontrar muchos … saludos”, cerró el delantero de Universidad de Chile.

