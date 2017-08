¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

La brutal imagen de un golpe en el UFC on Fox 25 que se hizo viral



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

Los deportes de contacto dejan a veces durísimas y brutales postales. Eso es lo que quiso evidenciar el peleador de artes marciales mixtas Chris Weidman, quien el pasado 22 de julio se enfrentó a Kelvin Gastelum en el UFC on Fox 25.

Resulta que en medio del combate, la fotógrafa Esther Lin capturó una imagen de Weidman recibiendo un tremendo puñetazo.

En el programa The MMA Hour, “The All American” comentó que “vi la foto, me impresionó. Mi cara estaba puesta en siete direcciones al mismo tiempo. Fue como un efecto ondulante y yo soy el hombre más feo que se haya visto en esa foto, así que me dije, ‘esto es interesante, tengo que ponerlo’. No tengo vergüenza. Es parte del juego, a veces tienes que ser golpeado”.

Es por eso que el estadounidense decidió publicar la imagen a través de su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Estos juegos de lucha no son para todo el mundo. ¡Pero me encanta!”.

Respecto al combate, Weidman venía de tres derrotas por nocaut y su carrera en la UFC peligraba. Sumado a que por esas derrotas perdió su título de peso medio. Sin embargo, el peleador supo salir del hoyo y venció a un duro Gastelum a los tres minutos con 46 segundos del tercer asalto.

This fight game ain't for everybody. But I love it! pic.twitter.com/9PZf4po6lX — Chris Weidman (@ChrisWeidmanUFC) July 23, 2017

Tendencias Ahora