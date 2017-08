Atleta estadounidense sorprendió con un "truco de magia" antes de su carrera en Londres

¿encontraste un error? avísanos

Una divertida postal dejó la jornada de hoy del Mundial de Atletismo de Londres.

Resulta que antes de disputarse la prueba de los 110 metros vallas, el estadounidense Devon Allen se despachó un verdadero ‘truco de magia’ que al parecer cautivó a todos los espectadores.

Mientras los atletas eran presentados, las cámaras captaron a Allen y este no encontró una mejor idea de darse a conocer que haciendo el archiconocido truco del dedo cercenado.

Devon Allen is my new hero.

(via @tremcol48)pic.twitter.com/H8qbIuxv4e

— ODDSbible (@ODDSbible) August 8, 2017