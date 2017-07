¿Dirigido a Floyd?: el mensaje subliminal que ocultaba el traje de Conor McGregor

¿encontraste un error? avísanos

Hoy Floyd Mayweather y Conor McGregor se vieron por primera las caras en el tradicional ‘careo’ previo a su estelar combate del próximo 26 de agosto.

Era obvio que los insultos y provocaciones iban a ir y venir de parte de los dos deportistas, pero en medio de esta ceremonia una situación llamó la atención de todos los fanáticos que estuvieron pendientes de este cara a cara.

Resulta que el traje de Conor contenía un subliminal mensaje oculto en sus costuras. “Fuck You” decía, situación que no dejaron pasar los aficionados de este deporte.

The suit that @TheNotoriousMMA is wearing says it all. #MayweatherMcGregor pic.twitter.com/oJOygwdKHF

— The Outlaw LA Red (@justinharvey75) July 12, 2017