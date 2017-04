Ironía pura: la foto de jugador de Leicester burlándose de ’herida’ de Alexis Sánchez

¿encontraste un error? avísanos

El pasado miércoles, Arsenal se impuso 1-0 a Leicester por Premier League. Un duelo en el que Alexis Sánchez fue objeto de comentarios por pelotazo que recibió, que finalizó con una caída que fue considerada ‘exagerada’ en Inglaterra.

Pero esa situación no fue lo único que llamó la atención, ya que luego del juego el propio Sánchez quiso dejar en evidencia la rudeza vivida en el encuentro, con fotografías que difundió en sus cuentas en Redes Sociales donde aparece con algún corte en su labio superior. “Feliz por la victoria, pero terminé con el labio hinchado 😂😢” agregó en la oportunidad.

Feliz por la victoria pero termine con el labio hinchado 😂😢happy for the victory but ended up with a swollen lip 😂😂👍🏼⚽️ pic.twitter.com/0y301Ztnp9

Como era de esperar, aparecieron más reacciones a partir de esa publicación, algunas de ellas cargadas de ironía. Este fue el caso del defensor del Leicester, Robert Huth, quien se burló de los ‘daños’ sufridos por el chileno con una especial imagen.

“Casi recuperado de la batalla del Arsenal la otra noche” escribió Huth en su cuenta en Twitter, acompañado una fotografía de una pequeña herida en su dedo.

Just about recovered from the arsenal battle the other night #playon 🚑 pic.twitter.com/YS2cxSjN3s

— robert huth (@robert_huth) 28 de abril de 2017