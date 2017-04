"Terminé con el labio hinchado": el mensaje de Sánchez tras duelo de Arsenal con Leicester

¿encontraste un error? avísanos

Arsenal se impuso en un duro encuentro por 1-0 ante Leicester, resultado que le permite seguir con opciones de conseguir de lugar en la próxima edición de la Champions League.

En un duelo ajustado, el chileno Alexis Sánchez no tuvo una de sus mejores actuaciones, aunque de todas maneras hizo noticia por el pelotazo que recibió por parte de Christian Fuchs, donde también fue acusado de exagerar al caer desplomado sobre el césped del Emirates Stadium de Londres.

Al parecer, como una especie de respuesta a las críticas, por medio de su cuenta oficial en Twitter difundió una imagen tras el juego, donde exhibía los ‘daños’ que sufrió.

“Feliz por la victoria, pero terminé con el labio hinchado 😂😢” era el mensaje que acompañaba las fotografías.

Feliz por la victoria pero termine con el labio hinchado 😂😢happy for the victory but ended up with a swollen lip 😂😂👍🏼⚽️ pic.twitter.com/0y301Ztnp9

— Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) 26 de abril de 2017