Vidal felicitó a compañeros: "Así es como se habla del recambio, demostrándolo en cancha"

Felicitaciones muchachos!!!🏆 👏🏼👏🏼 así es como se habla del recambio demostrándolo en cancha!!! Vamos por más Chile!!!🏆🏆👊🏼👊🏼👍🏼

A photo posted by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) on Jan 15, 2017 at 3:45am PST