Revelan lo que se dijeron Alexis y Claudio Bravo en su reencuentro en Inglaterra



Publicado por Jeser Lara

El domingo pasado, Alexis Sánchez y Claudio Bravo sorprendieron con un divertido saludo en el túnel del Etihad Stadium, en la previa del duelo entre el Manchester City y el Arsenal.

Debido al tumulto y al sonido ambiente, no se pudo escuchar la totalidad de la conversación, pero gracias al buen oído de los compañeros de Lun el diálogo pudo ser rescatado.

Mira a conversación que fue lo que se dijeron ambos baluartes de La Roja.

Sánchez: ¡Paaapi, no te había visto! Yo decía “éste dónde está”.

Bravo: ¿Para dónde está mirando usted?

Sánchez: Estaba viendo si estabai adelante po’. ¿Qué pasó?, ¿quién es? (dijo el tocopillano mientras apuntaba a la camiseta que rendía homenaje al lesionado Ilkay Gündogan)

Bravo: Nooo, es que se cagó la rodilla.

Sánchez: ¿Sí?

Bravo: El otro día, eeeh.

Sánchez: ¿Quién, quién es el 8?

Bravo: Gundogan.

Sánchez: ¿Juega bien?

Bravo: Juaaa, juega en el Manchester.

Sánchez: Jaja, te achoraste… ¿Todo bien?

Bravo: Bien, bien, ¿y tú?

Sánchez: Bien, bien, bien.

Bravo: Sí, pero está hecho una máquina.

Sánchez: Jejeje, hay que seguir po’, compadrito.

Bravo: See, lo mejor, hermano.

Sánchez: Gracias… (no se entiende)

Bravo: Cuídese harto.

Sánchez: Gracias, hermano. ¿Cuántos hay que hacer?, jajaja.

Bravo: No sé po’, si hubiésemos hecho alguna huea antes…

Sánchez: Sí po’, hueón. Hablamos después.

