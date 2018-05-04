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Nacional

Gigante china de las telecomunicaciones podría arribar a Chile: ya se reunió con la Subtel

Cambio de horario del próximo sábado podría ser el último: Gobierno estudia medidas

Chile arrasa en Latinoamérica por su política económica, democracia y lucha anticorrupción

Ley de Fármacos II: Piñera agrega indicaciones y propone vender remedios en supermercados

¿En qué consiste el proyecto de ley que sancionará la violencia en el pololeo?

Nacional

01:03 | Tomas feministas acusan ineficiencia en protocolos de denuncias de acoso en universidades

23:04 | Gobierno dice que Contraloría resolverá postergaciones en proceso de desmunicipalización

Ministro Brito descarta "verdades plenas" en imprescriptibilidad y se abre a discusión

07:33
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, aseguró que “no existen verdades plenas” sobre la imprescriptibilidad en los delitos......

21:04 | 8 nuevas urgencias a proyectos: incluye imprescriptibilidad en delitos de abusos a menores

20:33 | Critican ausencia del ministro de Salud en comisión que revisa protocolo por aborto

Zona Norte

INDH presenta querella por torturas que habría sufrido adolescente en Cread de Arica

23:44
El Juzgado de Garantía de Arica admitió a tramitación la querella que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)......

17:08 | Sujeto habría escupido a chofer de Iquique luego que se negara a recibir juguete como pago

16:50 | Detienen a "El Fritanga" tras exitoso fin de semana de eventos en discoteques del país

16:25 | Falta de protocolos entrampan traslado a Santiago de menor de 7 meses con extraña patología

15:27 | Abogado que asiste a víctimas de abusos sexuales es investigado por pornografía infantil

Región de Valparaíso

06:52 | Podrían reincorporar a carabinera que habría sufrido aborto por sobreexigencia física

23:40 | Valparaíso: ONG a cargo de parque Quintil acusa a críticos de ser operadores políticos

Familia de trabajador que murió aplastado tras deslizamiento de tierra presentará querella

08:35
En el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, será presentada una querella criminal contra quienes resulten responsables por la......

21:00 | Ratones en los casinos: gendarmes de cárcel de Valparaíso protestan por salubridad

18:53 | Postergado túnel entre Los Andes y Mendoza se discutirá en comité de integración

Región Metropolitana

Roban $30 mil desde local de comida china en Maipú: restaurante tenía poco efectivo

08:38
Un asalto a mano armada se produjo en horas de este martes en un restaurante de comida china ubicado en......

08:01 | Descartan emergencia en el Colegio San Ignacio de Santiago tras emanación de humo

07:47 | Mujer en estado de gravedad tras ser agredida por su conviviente en Colina

07:35 | Dos personas fueron baleadas en Conchalí: victimario sería el hermano de una de ellas

07:23 | Cuerpo de Joane Florvil fue repatriado a Haití esta madrugada

O'Higgins / Maule / Ñuble

12:48 | Uso fraudulento de tarjetas bancarias aumenta un 40% este año en el Maule

20:58 | Carabinero es atacado con ácido tras partido entre Ñublense y Fernández Vial en Chillán

Escolares chilenos ganan mundial de ciencias planteando una alternativa a los antibióticos

17:44
Dos equipos de escolares chilenos, que estudian en el Instituto Andrés Bello de Talca, obtuvieron el primer lugar en el......

20:40 | Denuncian que hombre violó a ciudadana haitiana que alojaba en su casa en Rancagua

23:49 | Se registra sismo en tres regiones del país: Valparaíso, O'Higgins y Maule

Región del Bío Bío

Aplazan juicio contra pastor evangélico acusado de abusar sexualmente de tres jóvenes

07:49
Hasta la próxima semana fue aplazado el juicio en contra del pastor evangélico de Hualqui, Luis Navarrete Cartes, acusado por......

07:11 | Caso Kino: este martes se conocerá peritaje a primer cartón que habría estado en la basura

05:30 | Tercer dique de Asmar: alcalde de Talcahuano irá al Congreso para insistir en proyecto

01:03 | Tomas feministas acusan ineficiencia en protocolos de denuncias de acoso en universidades

00:12 | Gobernadora de Bío Bío termina de conformar equipo de trabajo a dos meses de asumir cargo

Región de La Araucanía

22:10 | Tribunal fija para el 11 de junio inicio de juicio por caso de taxis colectivos en Temuco

19:42 | Amplían detención de presuntos autores de un homicidio en Carahue

Temuco: 5 carabineros (r) y un civil son acusados por secuestro de alumno de UTE en 1973

05:49
Un general y cuatro suboficiales en retiro de Carabineros, además de un civil, fueron acusados por el secuestro calificado de......

18:57 | Solicitan a EFE detener desarme del puente ferroviario que une Temuco con Padre Las Casas

18:04 | Alcalde de Temuco ordena sumario para aclarar licitación de WTE por planta incineradora

Región de Los Ríos

Más de 2.000 personas estudian con gratuidad en CFT e IP de Los Ríos

08:19
En la región de Los Ríos, más de 2.000 personas estudian con gratuidad en Centros de Formación Técnica (CFT) e......

04:45 | Grupo de alumnas se toma Facultad de Ingeniería de UACh en Valdivia pese a votación

01:03 | Tomas feministas acusan ineficiencia en protocolos de denuncias de acoso en universidades

21:42 | Valdivia: aprueban estacionamientos subterráneos en plaza pese a molestia de manifestantes

19:43 | Tres ciudades chilenas entre 50 del mundo que pelean el premio de sustentabilidad urbana

Los Lagos

08:03 | Dos adultos y un menor damnificados tras incendio registrado en Castro

05:11 | Trabajos en carretera Austral en sector de puente Cisnes-Pichicolo tiene conformes a vecinos

Relanzan "Elige vivir sano" en Los Lagos por "preocupantes" índices de obesidad en Chile

08:42
Con el relanzamiento del programa “Elige vivir sano”, las autoridades de la región de Los Lagos pretenden revertir los preocupantes......

02:33 | Un bombero lesionado tras sufrir caída en combate de incendio en sede social de Osorno

22:49 | Más de 11 mil personas padecen insuficiencia renal crónica en región de Los Lagos

Aysén / Magallanes

Roban taxi y lo chocan dejando sin fuente laboral a futuro padre en Punta Arenas

16:07
Más que desagradable fue el despertar de un taxista en Punta Arenas la madrugada de este domingo, cuando pretendía salir......

15:16 | Detienen a joven ebrio que ingresó a un domicilio particular pensando que era el suyo

13:23 | Fiscal que indagó agresión a Nabila Rifo se suma al equipo del caso Huracán II

21:10 | Punta Arenas: hombre de 59 años es rescatado tras enterrarse con su cuadrimoto en la nieve

22:16 | Decretan primera emergencia ambiental del año en Coyhaique para este sábado