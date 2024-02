En un día tan especial como San Valentín, donde el amor flota en el aire y las parejas se envuelven en abrazos y promesas eternas al son de canciones románticas, existe un lado menos brillante, pero igualmente profundo: el de los corazones rotos.

Porque detrás de las flores, los chocolates y las cenas románticas, existe una realidad menos visible, pero igualmente presente: la de aquellos que, por una razón u otra, encuentran en este día un momento de reflexión, nostalgia y, a veces, de profunda tristeza.

Para muchos, el 14 de febrero no es sólo un recordatorio del amor, sino también de la pérdida, de lo que “podría haber sido” y no fue, de amores que se fueron, de relaciones que no llegaron a buen puerto, y de sentimientos no correspondidos.

En estos casos, la música se convierte en una fiel compañera, una voz que entiende el dolor, la melancolía y el vacío que pueden acompañar a esta fecha.

Para aquellos que se encuentran navegando por el mar tormentoso de la soledad o el desamor, hemos compilado una lista de 20 canciones que son perfectas compañeras en estos momentos de reflexión y lágrimas.

Adele – “Someone Like You”

Una balada desgarradora que habla sobre superar un amor pasado y encontrar fuerzas para seguir adelante, mientras se acepta que el otro ha encontrado a alguien más.

Sam Smith – “Stay With Me”

Esta canción captura la esencia del deseo de compañía y el temor a la soledad, envuelto en la suavidad de la voz de Smith.

Ed Sheeran – “Happier”

Ed narra la dolorosa aceptación de ver a un antiguo amor encontrar la felicidad en brazos de otro, reflexionando sobre la pérdida y el proceso de dejar ir.

Sia – “Chandelier”: Aunque a primera vista parece una canción de fiesta, en su núcleo, “Chandelier” es un grito desesperado por ayuda y una lucha contra la autodestrucción.

Robbie Williams – “Angels”

Una melodía que ofrece consuelo en la idea de que no estamos solos, incluso en nuestros momentos más oscuros, gracias a los “ángeles” que nos cuidan.

Carla Morrison – “Falta de Respeto”

El una canción que aborda el desamor y el respeto propio, donde la artista expresa su dolor y frustración ante una relación que carece de consideración y empatía por parte de su pareja.

Sinéad O’Connor – “Nothing Compares 2 U”

Una interpretación emocionalmente cargada que explora el vacío y el dolor que sigue a una separación.

Luis Miguel – “La Incondicional”

Un clásico de desamor que narra la lealtad y el amor profundo, incluso cuando no es correspondido.

Aerosmith – “I Don’t Want to Miss a Thing”

Aunque es una canción de amor, su intensidad y temor a perder momentos preciosos resuenan con aquellos que han perdido un amor.

Camila – “Todo Cambió”

La canción perfecta para reflexionar sobre cómo un encuentro puede cambiarlo todo, y cómo, al perderlo, todo vuelve a cambiar.

Coldplay – “Fix You”

Una oferta de consuelo y la promesa de apoyo en los momentos más difíciles.

Cristina y los subterráneos – “Mil pedazos”

Una canción enérgica que habla de la desolación y el desgarro emocional tras el fin de una relación amorosa, donde la protagonista se siente rota en mil pedazos, pero decide seguir adelante.

Alicia Keys – “If I Ain’t Got You”

Una reflexión sobre cómo, al final del día, el amor verdadero es lo único que realmente importa.

Christina Perri – “Jar of Hearts”

Una poderosa canción sobre recuperarse de una relación tóxica y el proceso de sanación.

R.E.M. – “Everybody Hurts”

Un himno para aquellos momentos en los que el dolor parece insoportable, recordándonos que no estamos solos.

Ricardo Montaner – “La Cima del Cielo”

Montaner nos lleva en un viaje de amor incondicional, aún sabiendo que puede no ser correspondido.

Shakira – “Tú”

Una balada que explora la profundidad del amor y el dolor que acompaña su pérdida.

James Blunt – “Goodbye My Lover”

Blunt ofrece una cruda despedida a un amor pasado, lleno de recuerdos y arrepentimientos.

Alejandro Sanz – “Corazón Partío”

Una expresión poética del desamor, que juega con la metáfora de un corazón literalmente roto.

Bandalos Chinos – “Demasiado”

La canción refleja el dolor de aceptar que no se puede ser solo amigos y el agotamiento de ambos por intentar encontrar una solución a su complicada dinámica.

Este San Valentín, ya sea que estés celebrando el amor o curando un corazón herido, la música y las canciones pueden llegar a ser un refugio, un amigo que entiende el lenguaje no dicho del alma.