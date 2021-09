“Nos conocimos por Tiktok”, aseguró a BioBioChile Aleck Acaiseid (25), un joven estudiante de ingeniería chileno, que por estos días capta la atención de la televisión peruana, luego de que fuera reconocido como el novio y futuro marido de Lesly Reyna, una reconocida exreina de belleza del vecino país.

“Ella me conoció a mi en Tiktok y me empezó a seguir en Instagram. Yo me fui de vacaciones a Estados Unidos en diciembre y ella vio en mis historias que yo estaba allá y me dijo ‘oye en una semana más yo llego’ y nos juntamos. Llegó a Nueva York y nos juntamos y ahí empezamos a conocernos. Yo iba por tres meses y ella por uno. Cuando ella se devolvió a Perú en vez de quedarme en EEUU me fui con ella”, relató el chico, quien lleva 10 meses de relación con Reyna.

Para Aleck todo esto ha sido muy repentino y algo sorpresivo. Cuando Lesly comenzó a seguirlo en redes sociales, pensó que se trataba de una cuenta falsa. “Al principio yo no sabía nada de ella (de su fama en Perú) y su cuenta estaba verificada en Instagram. La primera impresión fue rara porque acá en Perú estaban con marchas y todo eso, entonces (en su perfil) no habían muchas fotos de ella, la primera vez que entré a su Instagram pensé que era una cuenta falsa”.

Aleck contó que una amiga le ayudó a averiguar más sobre Lesly para comprobar que se tratase de una persona real.

Tras enterarse que Lesly era una figura conocida en Perú tampoco le tomó demasiada importancia. “En mi mente pensé que era como esas personas en Chile que son famosas, pero no todo el mundo las conoce. Pero la verdad no había sentido que era tan conocida hasta ahora, que es la segunda vez que vengo a Perú”, confesó Aleck.

“La primera vez pasamos un poco desapercibidos, o sea, habían páginas que hablaron harto de nosotros, pero no tanto como ahora, que hemos estado en la tele, en la radio y en todas partes. Me choca un poco, no ella, si no (el hecho de) que no tenemos tanta privacidad y libertad”, explicó.

Eso sí, para él fue un alivio que su relación se hiciera pública porque ahora puede disfrutar de su amor más libremente. “Antes de eso como que mi pareja estaba mucho más restringida, ella no tenía la libertad que yo tenía de subir historias juntos o demostrar que yo era su pareja. Entonces cuando ya pasó todo esto, se sintió un poco más de libertad”, expresó.

“Falta mucha información sobre las identidades de género”

Aleck, quien es transgénero, señaló que falta mucha información sobre las identidades de género y orientaciones sexuales en Perú, lo que ha provocado más de alguna incomodidad cuando han sido invitados a programas de televisión. “No me molesta, pero me choca”, dijo.

“El otro día fui a un canal y decían ‘Lesly Reyna se va a casar con una mujer’. Yo soy trans y siempre digo que soy hombre. Estuvimos el día anterior (de ir al programa) grabando una nota, estuve 5 horas diciendo que soy trans y al otro día aparece (escrito) ‘mujer’ (en el mismo espacio). Como que siento que falta mucho”, indicó.

“Dije 20 mil veces que era hombre, que era trans, que mi pareja me trataba de hombre y yo me trataba de hombre y al otro día llego al canal y todo el rato me trataron de mujer. El día anterior ya me había costado un kilo grabar porque nunca me habían grabado antes, entonces me costó hablar”, reveló, añadiendo que por lo mismo al momento de estar en vivo estaba mucho más callado que el día anterior, pues se sumó un poco de incomodidad y molestia.

“Ella me preguntó si quería que me tratara de hombre o mujer”

Aleck relata que cuando conoció a Lesly, él lucía casi igual que ahora “en personalidad y físicamente, en el estilo y cómo me visto, era lo mismo”.

El joven revela que en ese entonces ya llevaba un buen tiempo sintiendo que quería decirle a la gente que era una persona trans, “pero no se lo decía a nadie”. Entonces, Lesly le sorprendió porque al conocerlo en persona le preguntó casi inmediatamente cómo quería ser tratado, si como “él” o “ella”.

“Nunca en la vida me habían preguntado, la gente normalmente me conocía y me trataba de mujer. Ella me preguntó si quería que me trataran de hombre o de mujer, como que me descuadró. Yo le dije que quería que me trataran de hombre”, manifestó.

No obstante, mientras Lesly desde el primer día sabía que Aleck quería que lo trataran como un hombre, las demás personas seguían diciéndole “Nataly”, el antiguo nombre del joven.

“A ella le chocaba, me decía por qué quieres que te traten de hombre si el resto te trata de mujer, entonces empezamos a buscar un apodo”, indicó. “A ella la conocí y entendió ‘al tiro’ la situación. Yo creo que lo pensaba de antes de conocerme (en persona). Yo creo que ella ya asumía que era trans como que ya me veía como un chico”, agregó.

Mientras realizábamos esta entrevista a través de videollamada, Lesly interrumpió para explicarnos que ella averiguó del tema antes de reunirse con Aleck y entendió que preguntarle a las personas por los pronombres era lo mejor que podías hacer por respeto.

Asimismo, el joven contó que su familia y amigos los han apoyado completamente tanto en la relación como en la decisión de casarse. “Yo soy loco y la gente que me conoce sabe como soy”, dice entre risas. “Mi mamá es una eterna enamorada del amor así que me apoya siempre. Dice que mientras haya amor todo bien, independiente de cuánto llevemos (juntos). Y mi hermano la adora (a Lesly), entonces nos quiere ayudar en todo”, expresó Aleck, quien perdió a su padre hace tres meses a causa de una enfermedad. “Todos me apoyan un montón”, enfatiza.

Mientras, en redes sociales los apoyos están divididos, pues si bien en su círculo de redes sociales a él todos lo respaldan, a Lesly -quien antiguamente se reconocía como heterosexual y hoy como pansexual- le han llegado algunos malos comentarios de personas más conservadoras que aseguran que los “decepcionó”. “Pero también hay mucha gente que le dice que gracias a ella le pudo contar (sus situaciones personales) a una amiga o a su familia. Como que son las dos cosas, gente diciendo que hacemos linda pareja” y otra que deja mensajes más hostiles, expresa.

Aleck, quien vive en Chile, se encuentra por estos días en Lima, pero reconoció que no han decidido aún dónde vivirán como pareja. Sólo tienen claro que prefieren no quedarse en Perú y que sus opciones están entre Chile y Estados Unidos.