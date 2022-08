Davi Gonçalves tiene 11 años, vive en la ciudad de Dios, una de las favelas más conocidas de Brasil, pero Gonçalves no es conocido por dónde vive sino por su belleza y particular expresión de sus ojos, e incluso fue comparado con Sharbat Gula, famosa niña afgana que fue portada en el National Geographic. Sus cualidades y habilidades han hecho que su vida esté dando un giro.

Según el medio portal G1 todo empezó en la ONG Nóiz Proyecto Social-Construyendo un Futuro y un ¿quiéres comer con nosotros? cuando Davi, sus hermanos y su madre fueron a una reunión de la organización no gubernamental.

André Melo, fundador y presidente de la fundación señaló en sus redes sociales que “Davi apareció en la puerta. Vi sus ojos y la expresión llamó mucho la atención”, por lo que, le solicitó a la madre del pequeño permiso para sacarle una foto y publicarla en Instagram.

“Oye, cazatalentos, ¿has visto a Davi (11 años) por ahí? Lo conocimos el domingo. Tocó a nuestra puerta, comió con nosotros y se fue. Pero lo ‘rescatamos’, la madre accedió y aquí está su foto. Espero que alguien no se resista a esta mirada fuerte”, escribió.

Producto de la publicación, las fotografías del pequeño llamaron la atención de Wallace Lima, un fotógrafo que había trabajado anteriormente con la organización, pero que está vez propuso solo realizar una sesión a Davi.

Lima aseguró en su cuenta de Instagram que no tenía palabras para describir lo que significó para él desarrollar un proyecto fotográfico con Gonçalves. “Captar esta mirada no es fácil, y bueno. No es algo que me llene de orgullo, porque no se trata de fotografía, se trata de vida, sobre la supervivencia. Y este chico es un sobreviviente”, manifestó.