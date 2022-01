Una inspiradora historia tuvo lugar esta semana en la Universidad de Texas, donde un abuelo de 87 años, a días de cumplir 88, se graduó de la carrera de Economía en la misma promoción de su nieta.

Rene Neira, estadounidense, retomó sus estudios luego de iniciarlos en la década del 50 en el país anglosajón. En las últimas cuatro décadas, regresó a las aulas intermitentemente, siendo 2021 el año en que por fin pudo concluir el camino emprendido.

“Nunca tuvimos clases juntos, pero a veces nos encontrábamos para almorzar en la cafetería, o a veces estudiábamos juntos en la biblioteca”, señaló su nieta, Melanie Salazar, a la cadena CBS.

“Sus compañeros, creo, se sentían motivados e inspirados al verlo”, agregó la graduada, quien fue parte fundamental para el hito de Neira.

A pesar que el adulto mayor no obtuvo los créditos necesarios para graduarse oficialmente, la universidad decidió otorgarle un “título de reconocimiento” luego que su familia intercediera.

“Definitivamente fue un momento especial, estoy orgullosa de mi abuelo”, dijo Salazar, quien además detalló las dificultades físicas que debió enfrentar Rene para conseguir su objetivo: problemas de audición y vasculopatía cerebral.

El último diagnóstico, incluso, lo retrasó un semestre completo, hecho que no terminó por desmotivarlo. La historia, ha dado la vuelta al mundo.

ICYMI: Something very special happened this weekend at #UTSA Commencement: Rene Neira, 87, crossed the stage with his granddaughter, Melanie Salazar. She received her B.A. in Comms. He will earn his B.A. in Economics. Family goals!

#UTSAGrad21 @UTSAHC @UTSACOLFA @UTSABusiness pic.twitter.com/jSsUSeyR4F

— UTSA (@UTSA) December 13, 2021