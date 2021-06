Un profesor del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) se volvió viral por un noble gesto con una de sus alumnas, que se enfrentaba al dilema del cuidado de su pequeña hija.

Todo comenzó cuando Karen Cunningham (29), una joven estudiante de posgrado en biología, tuvo a su primera hija durante la pandemia de coronavirus y en medio de una investigación para terminar su tesis doctoral, junto a su maestro Troy Littleton (51).

Debido a sus estudios, Karen debía pasar bastante tiempo en el laboratorio de la universidad, pero luego que la guardería donde enviaba a su pequeña -nacida en julio pasado- cerrara por la pandemia, se vio enfrentada a un complejo panorama.

Cunningham y su marido -quien tiene dos trabajos- viven en un edificio para estudiantes, no tienen familia cercana y tampoco contaban con los recursos para pagar a una niñera que pudiese ayudarlos.

Al notar el predicamento de su estudiante, Littleton salió en su ayuda y reunió el dinero para comprar una cuna transportable, la que instaló en su oficina.

“Cuando tenemos nuevos padres o madres en el laboratorio, generalmente tenemos un baby shower y todos colaboran con un regalo”, dijo Littleton al diario Washington Post. “No pudimos con Karen debido a la pandemia, pero todos estuvimos de acuerdo en que una cuna portátil sería el regalo perfecto”, explicó.

Gracias a este gesto, y cuando todos en el laboratorio estuvieron vacunados, Karen pudo llevar a su pequeña Katie, que hoy ya tiene 10 meses.

“El cuidado infantil en cualquier profesión es un desafío, pero en la ciencia, puede ser incluso más desafiante”, dijo el profesor, quien tiene dos hijos. “Los experimentos no siempre se ajustan a un horario de 9 a 5. Simplemente tenía sentido que Karen trajera a Katie”, añadió.

La historia salió a la luz luego que el profesor compartiera una foto en redes sociales. “Mi nuevo equipo favorito que compramos para el laboratorio”, escribió junto a una foto de la cuna, que tiene más de 9 millones de likes en Facebook.

My favorite new equipment purchase for the lab – a travel crib to go in my office so my graduate student can bring her 9-month old little girl to work when necessary and I get to play with her while her mom gets some work done. Win-win!! pic.twitter.com/1R7QKprOLr

— Troy Littleton (@JTroyLittleton) May 7, 2021