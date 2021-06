Cuando un profesor tiene vocación, se nota. John Butler, es uno de ellos. El docente de la secundaria Hanville, Louisiana, acaparó titulares en todo el mundo luego de ceder sus zapatos a uno de sus estudiantes, para que pudiera graduarse.

Todo comenzó cuando Daverius Peters, un joven de 18 años, se acercó desesperado a él para contarle que los organizadores no iban a dejarlo participar en la graduación, por el calzado que usaba.

Peters llegó al lugar con zapatillas negras con suela blanca, lo que no cumplía el código de vestuario del evento.

“Daverius se me acercó presa del pánico y me dijo: ‘Sr. John, no me van a dejar graduar’. Y yo dije, ‘¿Por qué?’ Y él dijo: ‘Por los zapatos que estoy usando"”, recordó el maestro en el canal CBS.

“Fui hasta donde estaba la organizadora y ella dijo que él no podía caminar por el escenario. (Le dije) ‘Estoy confundido, no veo ningún problema con los zapatos que está usando"”, relató.

A pesar de su intervención, la decisión se mantuvo. “Fue obvio para mí quitarme los zapatos y dárselos”, añadió. “Le dije, ‘estos son (mis zapatos) talla 11, los tomarás y caminarás por el escenario. Nadie puede robarte este momento”, agregó.

Aunque el calzado le quedó bastante grande al estudiante, sirvieron para el propósito. No obstante, las zapatillas no hicieron lo mismo por el maestro, quien tuvo que quedarse en calcetines durante toda la ceremonia.

“No fue extraño y no lo pensé demasiado… pero la gente que me rodeaba pensaba en ello y se preguntaba por qué estaba descalzo. Sabía por qué, así que no me molestó en absoluto”, reconoció.

La historia comenzó a circular en redes sociales, junto a una fotos de ambos, donde los aplausos no faltaron. Peters reveló más tarde que el profesor nunca le negó la ayuda a nadie. “Siempre estuvo ahí para todos, así que sé que si tengo un problema puedo hablar con él”, relató.

Por su parte, el maestro entregó un mensaje para todos. “Sean amables los unos con los otros, sean considerados, sean empáticos, intenten comprender de dónde vienen las demás personas. Solo hago todo lo posible para ser el mejor ser humano que puedo para mis hijos. Y trato de dar el ejemplo cada vez, cada día “.