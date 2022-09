Se acercan las vacaciones y si andas buscando dónde ir, Chile puede ser una buena opción y World Travel Awards lo confirmó, ya que reconoció al país como uno de los destinos más poderosos de Suramérica, puesto que se coronó nuevamente en los títulos de lugar más romántico, mejor país en turismo aventura y mejor destino de América del Sur.

Recordemos que el World Travel Awards reconoce las áreas del turismo a nivel mundial, donde Chile logró, una vez más, capturar la mirada de los jurados y votantes de tres ítems distintos.

Desde el Sernatur la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze, valoró la obtención de estos títulos y manifestó que “estos reconocimientos confirman que Chile tiene un enorme potencial turístico”.

Este premio refleja el trabajo que realiza la industria turística, lo que podría impulsar la llegada de numerosos viajeros y movilizar la economía.

Y es que las condiciones climáticas que existen a lo largo de Chile proporcionan una gran opción de viaje que permite realizar distintos deportes.

Como sandboard en el cerro Dragón en Iquique, sitio en el que se encuentran una de las dunas urbanas más grandes del mundo, específicamente, con 350 metros de altura, donde se puede alcanzar hasta los 70 km/hr.

En río Fuy en la región de Los Ríos, el rafting destaca dentro de los deportes, debido a que el caudal permite recorrer 11,5 kilómetros de origen glaciar.

Mientras que en Pichilemu, grandiosas olas atraen a surfistas de distintos lugares del mundo. De esta manera, se puede observar que Chile se adapta a los requerimientos de los turistas, viajeros que andan en búsqueda de nuevas experiencias.

Recordemos que por octavo año consecutivo, el país andino ganó como mejor destino de turismo aventura de América del Sur, podio que disputó con Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Chile es una atracción mundial, ya que tiene una gran diversidad de atracciones turísticas. Hay 32 parques nacionales que protegen las áreas verdes, permitiendo, que se puedan observar las bellezas de la naturaleza.

También posee increíbles atribuciones, desde zonas de esquí, balnearios, lagos, glaciares y cultura precolombina, características que lo hacen ser un destino ideal para visitar.

¿Sabías qué en San Pedro de Atacama se rodó parte de la película “The Mandalorian”, una de las sagas de “Star Wars” y también se filmó varias escenas de “Quantum of Solace“, la segunda película del espía James Bond?

Y es que los paisajes, la gastronomía, los hoteles y cabañas cautivan a cualquiera, ya que cada una de ellas transmite calidez y perfección a los turistas.

Si quieres visitar uno de los desiertos más áridos del mundo, uno de los lugares que debes visitar es el Hotel Cumbres de Atacama, un destino que te cautivará, pues la mezcla entre la vista seca y jardines con flora nativa hipnotiza.

Nayara Alto Atacama es un hotel y restaurante que ofrece una gastronomía conectada con el entorno, ya que la mayoría de las verduras provienen de su huerta.

It's #Chile national day! Let's meet up for a traditional "asado" and some red wine toast! #FelicesFiestasPatrias pic.twitter.com/DacdhlDb7T

— Alto Atacama (@Altoatacama) September 18, 2016