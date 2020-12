“Quédate en casa”. “Envíos a domicilio”. “No te expongas si no es necesario”. Son frases que llevas clavadas en el inconsciente, de forma permanente, desde que la pandemia hizo acto de presencia este 2020.

Hasta el cansancio, los gobiernos de los países más afectados se han visto en la obligación de repetirlas por todos los medios a sus ciudadanos. Llegada la navidad, son imperativos, debido a la conducta de algunas personas que salen a las calles para comprar sus regalos, como olvidando por momentos que hay un riesgo latente de contagio.

Salir en busca de ese regalo especial, no obstante, tiene alternativas más responsables y en los últimos meses, vienen en formas tan impensadas como novedosas.

¿Alguna vez te visualizaste regalando una mascarilla en una época especial como esta? Bueno, el coronavirus lo hizo posible.

Atrás quedaron las de tipo habitual, utilizadas con fines médico-hospitalarias. El virus, que confinó a muchos en el mundo, hizo que estas se convirtieran en parte del outfit y, por ende, en una opción de regalo que está teniendo amplia aceptación, ya que se ofertan en todos los tamaños, colores y estilos. Vienen a gusto del cliente o de quienes conocen las preferencias de la persona a agradar con un presente navideño.

La opción de las poleras personalizadas ya es antigua. El punto novedoso es que ahora tienen motivos referentes al coronavirus. Se trata de una extraña forma de recordar que este año cambió la vida de millones, pero también de encontrarle el lado positivo, por medio de diseños llamativos.

Las tarjetas navideñas, stickers, calcetines y más, han adquirido un carisma distinto en este periodo, cuando todos quieren despedir un año difícil pero, a la vez, desean celebrar que llegaron a esta etapa, agrandando a quienes a la distancia han sido parte de la misma.

Para prevenir no sólo las compras apresuradas, sino también la propagación de la covid-19, también existe el alcohol gel. No uno en sus colores y olores habituales. Se trata de una variedad que invita a las personas a desinfectarse cada vez que puedan, con aromas agradables, que queden en la memoria a largo plazo y no representen del todo a un mal año.

Debes asegurarte, sin embargo, que sea un producto antiséptico, capaz de eliminar virus y bacterias.

Hablando de alcohol, pero en dosis y presentaciones recreativas, antes de la pandemia era habitual asistir a un pub para despejarse de una complicada semana laboral.

La dificultad creció porque, a los desafíos, se sumó el hecho de cuidarse para no contagiarse y sin la posibilidad de ir por ese trago que te hacía olvidar un poco el estrés.

No obstante, algunos pubs se reinventaron y comenzaron a envasar sus ideas y cócteles. De hecho, en la iniciativa de BioBiochile #apoyatumipyme a través de Instagram, se ve como una alternativa de regalo para estas fechas. De paso, apoyas al emprendedor local.

No se olviden además que las mascotas también se portaron bien este año, por lo tanto pueden hacerles un regalo que, de paso, se convertirá en apoyo a las pymes en tiempos tan difíciles de sortear.

Los emprendimientos son creativos también en ese sentido. Accesorios y alimentos serán bien recibidos por esos seres que nos alegran la vida y nos esperan después de jornadas complicadas de trabajo en casa o fuera de esta, de acuerdo a la labor que desempeñemos.

Solo basta echar un vistazo, de nuevo, a la iniciativa en la que a diario te mostramos cuatro emprendimientos en nuestra cuenta de Instagram.

Compra de regalos online: oportunidad contra el desempleo

Si bien en agosto pasado, la tasa de desempleo bajó levemente, con respecto a meses anteriores, cuando la pandemia hacía de las suyas mermando la actividad productiva, algunas personas se han tenido que reinventar por sus propios medios, al ser cesados de sus puestos de trabajo.

“Hasta Julio de 2020 trabajaba en Santiago. Soy Ingeniero, quedé cesante y a raíz de eso se me ocurrió vender mascarillas junto a mi mamá y uno de mis hermanos, nunca había tenido ningún tipo de negocio y la venta online fue casi obligatoria por la pandemia, además tampoco cuento con un local físico”.

Es el testimonio para BioBioChile, de Claudio Melgarejo, quien a diario se mantiene activo en redes sociales, su vitrina de presentación, para ofrecer un artículo que está obligadamente de moda y le ha dado un respiro preventivo, como el producto en sí, para poder salir adelante sin un contrato de trabajo.

A diario, se mantiene en contacto con los clientes, quienes constantemente le preguntan por este producto preventivo. Eso, lo ha hecho innovar en diseños que sean tanto llamativos como efectivos a la hora de prevenir el virus, además de la desocupación laboral en su caso.

Y como bien dicen que “en la crisis está la oportunidad”, Melgarejo puso manos a la obra, como buen emprendedor chileno, para entender que hay personas que están respetando los llamados a la prevención, no solo con el uso de las mascarillas, sino, además, con el reparto a domicilio.

En su caso, lo hace de forma gratuita, dependiendo del número de unidades solicitadas.

“Al ser un negocio nuevo y pensado en días de cuarentena, la nueva normalidad no me afectó negativamente, todo lo contrario, me he dado cuenta que muchas personas prefieren los repartos a domicilio, que es la modalidad que utilizamos para nuestras ventas tratando de evitar el contacto físico al máximo”.

Este, como otros emprendimientos en Chile, han hecho crecer las ventas online que para el primer trimestre de este año ya registraban el 110% según la Cámara de Comercio chilena.

Y en época navideña, el entusiasmo del consumidor sigue vigente.

“Desde hace un par de semanas algunos clientes nos han hecho saber que las mascarillas son para regalo navideño, así es que creo que para algunos es una opción para regalar estas fiestas”, reveló Melgarejo.

Los extravagantes regalos, made in China

Si hablamos de regalos fuera de lo común, China es la más indicada como ejemplo.

Desde que el virus se propagó desde la ciudad de Wuham, en el país asiático se han diseñado una serie de artículos fuera de lo común, como la enfermedad que le hizo ser también el pionero en establecer las cuarentenas.

El vector para difundir dichos artículos, es la plataforma Aliexpress, que en la actualidad no se ha salvado de quejas por los retrasos en los envíos hacia los países donde sus compradores esperan impacientemente la llegada de lo solicitado.

Entre la variedad que va desde lo usual, hasta lo inesperado, figuran su “casco de seguridad”. El dos en uno, conformado por una gorra, una protección de plástico que no deja desprotección en ninguna zona de la cara. El precio a pagar es 5.70 de dólar (4,300 pesos chilenos) y una larga espera debido a los contratiempos en un año covid.

Las máquinas para plastificar calzado también son una opción popular en estas plataformas. Sin embargo, por su tamaño son una opción para pensarlo dos veces o más.

El costo del producto, más el del envío, también se vuelve una dificultad a la hora de adquirirlo. Se puede tener tranquilidad contra el virus, pero el bolsillo es algo que no debe desprotegerse.

Si eres de los que no suelta el celular, la tablet u otro dispositivo móvil, tienes protección garantizada para estos.

Hay una cortina de ducha interactiva que te deja instalarlos, mientras te tomas un baño. ¿Un producto raro? Sí, pero también necesario para quienes no pueden despegarse ni un momento de las redes sociales, más aún, en tiempos de compras navideñas online.

Valga el recordatorio a que compres productos a los emprendedores chilenos, y que en el Instagram de BioBioChile se publican, diariamente, 4 emprendimientos para que puedas ayudarles a obtener ganancias en este complicado 2020 a punto de culminar.